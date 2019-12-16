РИАМО - 16 дек. В Рузском городском округе возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, который был найден около реки Руза с отрубленными кистями рук и без головы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«13 декабря 2019 года на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа без головы и кистей рук обнаружено тело неизвестного мужчины», - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что убийство на тот момент было совершено около пяти дней назад. СК возбудил уголовное дело.

Специалисты обследовали место преступления. Были найдены и изъяты предметы, важные для дальнейшего расследования.

Сейчас устанавливается личность погибшего, ведется поиск подозреваемого. Расследование продолжается.