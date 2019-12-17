Согласно исследованиям социологов, за свою жизнь человек врет около 80 тысяч раз, при этом в речи россиян ложь встречается чаще, чем у европейцев. Корреспондент РИАМО провела эксперимент и пыталась говорить правду на протяжении недели. Она выяснила, насколько это нужно окружающим, способен ли на абсолютную честность житель мегаполиса, и какие от этого бонусы и убытки.

Условия и цели

Готовясь к эксперименту, я задумалась, как часто и в каких ситуациях приходится врать. Пожалуй, намеренно лгать приходится все же реже, чем просто замалчивать какие-то вещи. Например, чтобы не навредить отношениям и карьере. Этот вариант для меня всегда был спасительным: вроде бы и принципы при тебе, и жить не мешают. Но ради чистоты эксперимента решила отказаться и от этого.

Мне было интересно, смогу ли я продержаться неделю, и как после этого изменится моя жизнь. Чтобы подловить себя на «скользких» моментах, я завела дневник, где описывала каждый из семи дней эксперимента.

По жизни я довольно прямолинейный человек и не привыкла особо выбирать слова, чтобы кому-то угодить. Поэтому я с чистой совестью решила снять с себя любые табу: хочу высказать свое мнение – да будет так. Близким и друзьям сообщила, что открыта для осуждения любых «наболевших» вопросов.

Единственное, на личных отношениях свою честность испытывать не пришлось – в последнее время из-за работы на них совсем нет времени.

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Понедельник: проблемы с транспортом

Первое испытание поджидало меня уже в понедельник утром, по дороге на работу. Оплатой проезда было решено пренебречь за неимением наличных (банковская карта в автобусе не читается), но внезапно в салон вошла контролер.

На вопрос, а где ваш билет, пришлось открыто заявить: «Надеялась, контролеров не будет, и я проеду бесплатно». Женщина возмутилась и потребовала у меня документы, а в ответ на отказ пригрозила вызвать полицию, так что мне пришлось выйти из автобуса и идти пешком до электрички. Это отняло у меня лишние полчаса. Итог – часовое опоздание на работу.

Стоит отметить, что я как раз увольнялась – шли последние дни моей отработки, и лишние выяснения были ни к чему. Но правда есть правда: объяснялась я под дружный смех коллег.

Кроме приключений с транспортом, особых сложностей в этот день я не заметила. Либо за сутки лгать приходится не так уж часто, либо просто повезло.

Вторник: рабочие нюансы

Однако уже на следующий день меня ждали проблемы в рабочем процессе. Моя профессия предполагает регулярное добывание информации для статей и интервью. И ради эксклюзива журналист может не то чтобы приврать – но, скажем так, не говорить все то, что он думает. Однако в этот раз, общаясь по телефону со спикерами, пришлось соблюдать максимальную прямоту.

Материал не сорвался только благодаря моему опыту и просто удаче.

В первый раз спикер, описывая ситуацию, спросил что-то из разряда: «Ну, вы же верите, что я ни при делах?». Верила я как раз в обратное. В иной раз я бы сказала что-то вроде: история непростая, в ней не так просто разобраться. Я же ответила честно, а перед тем, как собеседник успел возмутиться, добавила: «Как видите, те, кто вас обвиняют, цепляются к тому же, что и я. Как бы вы могли объяснить эти нестыковки?» Так удалось направить его гнев в нужное русло и заодно получить эксклюзивные подробности.

Во втором случае дело касалось моих политических убеждений, о которых врать я уж точно не собиралась. Назревал конфликт, но человек оказался обезоружен моей прямотой и просто недовольно отметил, что каждый имеет право на свое мнение.

Кроме того, за день не раз возникали конфликтные ситуации с коллегами, так что я уже буквально начала отсчитывать дни до конца эксперимента.

Как оказалось, карьера и абсолютная честность трудно совместимы.

Неприятно признавать, но похоже, я не настолько честна, как считала. А коллеги, которым это по большей части удается, заслуживают уважения.

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Среда: отшельничество

За 24 часа мне не пришлось солгать ни разу, обошлось и без недомолвок. Я спокойно писала статью под Моцарта в наушниках и наслаждалась спокойствием.

Пришла мысль, что абсолютная честность с людьми предполагает отшельничество.

Вот только во время обеда несколько коллег заметили, будто с начала недели я стала более нервной и грубой. Причем пара из них раньше показательно не переваривали лицемерие ни под каким соусом.

Взять на заметку: кажется, прямоту люди любят только в кино и книгах.

Четверг: разговор по душам

Решила позвонить эксперту по честности – лучшей подруге, с которой мы знакомы уже 19 лет. Зная про «неделю правды», она решила воспользоваться моим предложением и вытряхнуть всех скелетов из шкафа.

Разговор затянулся на час. Там были и выяснения отношений, и слезы, и крики, и смех, и откровенность, которой нам так не хватало долгие годы. Оказалось, когда я уехала в Азию на несколько месяцев, она переживала, что я брошу ее и не вернусь, хотя ради меня она в свое время отказалась от жизни в Америке.

Тем не менее, после такого разговора по душам мы сблизились еще сильнее. Все-таки правда может работать и как хорошее лекарство.

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Пятница: неприятная правда

Пятничные посиделки в баре – это святое. Вечером в компании трех приятелей я отправилась в центр выпить вина и обсудить трудовые будни.

Я решила, что будет забавно рассказать ребятам про эксперимент: это как игра в «правду или действие», но без второго варианта и в одну сторону.

Алкоголь сделал свое дело, и посыпались вопросы: что я думаю о чужой внешности, отношениях, историях, секретах.

Но вот что забавно: имея такую возможность, никто из знакомых не попытался узнать что-то обо мне самой. Если честно, это меня очень разочаровало.

Тем не менее, я честно ответила на все вопросы, в итоге вечер закончился разборками. Похоже пора искать новую компанию.

Суббота: семейный скандал

В этот день у меня был запланирован семейный обед с мамой. Отношения у нас и так непростые, а тут еще и отмалчиваться не вышло. Естественно, застолье плавно перетекло в скандал.

Позже к нам присоединилась бабушка, которая подарила мне, на мой взгляд, ужасную вазу.

При всей любви к бабушке на ее вопрос, как тебе, пришлось ответить честно: «Прости, но она похожа на крайне неудачный эксперимент Энди Уорхола».

Последующее я предпочла бы забыть, а ваза оказалась спрятана на балконе.

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Воскресенье: внезапное вдохновение

Проснувшись ранним воскресным утором, я почувствовала себя двояко: с одной стороны – эйфория от того, что я почти справилась с экспериментом, с другой – четкое осознание, что жизнь за неделю сильно изменилась.

Как ни странно, я как будто сбросила с плеч тяжелый груз и впервые за долгое время я почувствовала себя лучше. Проснулось вдохновение: сложный текст был дописан, а мою коллекцию пополнила пара новых рисунков.

Выводы

Я пришла к выводу, что говорить правду нужно и можно, хоть это и нелегко. Думаю, в дальнейшем я постараюсь сохранить те установки, которым следовала во время эксперимента. Тем не менее, подобная философия подойдет не всем.

Еще одна вещь, к которой точно нужно быть готовым, отказываясь от лжи и недомолвок, – полная автономность. У прямого и честного человека не много друзей, и рассчитывать особо не на кого.

Строить успешную карьеру при этом практически невозможно, либо нужно быть эдаким доктором Хаусом – гениальным и незаменимым.

Зато отношения с близкими людьми благодаря честности выйдут на новый уровень.

Кроме того, можно сэкономить на психологе, ведь рядом всегда есть честный критик, и это – ты сам.

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