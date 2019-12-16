РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Пробка длиной почти 2 километра образовалась на Индустриальной и Заводской улицах в микрорайоне Климовск Подольска из-за столкновения двух иномарок, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В понедельник (16 декабря – ред.) около 17:00 я проезжал перекресток с Заводской на Индустриальную улицу и увидел, как столкнулись два легковых автомобиля. Уже приехали представители ГИБДД. В машинах никого не было, водители и пассажиры стояли на улице», – сказал свидетель.

По его словам, пострадавших не было. На улицах Индустриальная в сторону области и Заводская проезд был затруднен.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 17:50 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 1 километра.