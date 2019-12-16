Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Суд оценил ущерб от противозаконной деятельности бывшего регионального министра в 14 миллиардов рублей. В чем конкретно виновен бывший чиновник и как проходили расследование и судебный процесс, читайте в материале РИАМО.

Жена в США и переговоры в Куршевеле

Осужденный 16 декабря Алексей Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год, с 2004-го совмещая эту должность с постом первого заместителя председателя правительства региона. После увольнения чиновника по собственному желанию в 2008 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова по факту превышения им должностных полномочий. По данным следствия, деятельность экс-министра поставила регион на грань банкротства. Подозреваемый, женатый на гражданке США Жанне Булах (Буллок), поспешил укрыться на другой стороне земного шара.

В течение следующих лет, по некоторым данным, Кузнецов пытался договориться с отдельными российскими высокопоставленными чиновниками, чтобы замять скандал. Переговоры проходили, в том числе, на курорте в Куршевеле, где экс-министр владел двумя отелями.

Несмотря на попытку Кузнецова найти заступничество в правительственных кругах, в 2009–2010 годах против него возбудили новые уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств».

Суть выдвинутых ранее и новых обвинений сводилась к незаконной передаче плодородной земли компании «РИГрупп», получении экс-министром дорогостоящего участка в личное пользование, расхищении через подставные компании бюджетных средств региона, а также средств отдельных подмосковных предприятий. В частности, Кузнецов и его сообщники обвинялись в похищении средств со сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» акций общества «Росвеб».

В тот период бывший министр публично отрицал свою вину. Кроме Кузнецова фигурантами уголовных дел стала его супруга Жанна Булах, бывший заместитель министра финансов области Валерий Носов, а также гендиректор «РИГрупп» Дмитрий Котляренко. По данным следствия, они приобрели на полученные в результате реализации мошеннических схем деньги предметы роскоши и недвижимость во Франции и Швейцарии.

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Заочный арест и экстрадиция

Согласно официальной позиции Следственного комитета, Кузнецов был объявлен в международный розыск в 2010 году (по некоторым данным, это произошло еще в 2008-м). В 2011 году Басманный суд заочно арестовал бывшего министра, причем к делу добавилось обвинение по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере». Всего бывшему чиновнику инкриминировали 22 эпизода, связанных с мошенничеством, растратой или легализацией незаконно приобретенного имущества.

В июле 2013 года Алексей Кузнецов был задержан во Франции по запросу российских правоохранительных органов, при задержании у него были обнаружены поддельные паспорта. Вскоре Генпрокуратура направила официальные запросы о выдаче экс-чиновника, а также об аресте его имущества и банковских счетов в Куршевеле и Швейцарии. В России тем временем также было арестовано имущество бывшего министра: восемь земельных участков в Подмосковье, две квартиры в столице и два автомобиля.

Пять лет длились судебные разбирательства во Франции: дело рассматривали судебные инстанции различных уровней, защита обжаловала решения и упирала на политический характер обвинений. В начале января 2019 года Алексея Кузнецова экстрадировали в Россию под надзором сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

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Расследование длиною в 10 лет и итог дела в России

Расследования по делу Кузнецова длились 10 лет.

В ходе судебного процесса в России Алексей Кузнецов признал свою вину в полном объеме. Произнося последнее слово, экс-министр извинился перед потерпевшими и сказал, что глубоко раскаивается в содеянном. 16 декабря Басманный суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, также он должен возместить ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей.

В число пострадавших от действий бывшего чиновника вошли ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», правительство Московской области и подмосковные муниципальные учреждения.

Сообщники Кузнецова также были приговорены к тюремному заключению. Ранее по 11 лет колонии заочно получили жена экс-министра Жанна Булах и его бывший заместитель Дмитрий Котляренко (оба они находятся в США). Другие участники мошеннических афер еще в 2014 году получили реальные сроки от 7 до 14 лет.

В ходе расследования в Петербурге были обнаружена принадлежавшая Кузнецову и его супруге коллекция художественных и исторических ценностей на сумму в 4 миллиарда рублей: 82 предмета антикварной мебели, 113 картин известных художников (в том числе Бурлюка, Шишкина, Сурикова и Маковского), две старинные иконы и 13 ящиков с букинистическими изданиями.

По данным следствия, жена экс-министра планировала вывезти ценности в США. В настоящее время, по данным «РИА Новости», ценности передают подмосковным музеям. В сентябре небольшая часть коллекции картин выставлялась в МВК «Новый Иерусалим».

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