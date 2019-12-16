РИАМО - 16 дек. Число жалоб на вывоз мусора в Подмосковье сократилось в 10 раз за год, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы к январю 2019 года пришли с 3400 жалоб в неделю в среднем по вывозу мусора, к декабрю пришли с цифрой 339 жалоб на вывоз мусора, за последние две недели мы еще упали», - сказал Хромушин.

Он отметил, что система находится под постоянным контролем подмосковных властей. В Центре управления регионом ведется мониторинг.

«Думаю, что январь 2020 года мы встретим на уровне 100-150 жалоб по ЦУРу», - заключил Хромушин.