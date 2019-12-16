РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 дек. Секретарь люберецкого отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий обсудил с партийным активом итоги работы в уходящем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Реализация партийных проектов – не просто цифры и показатели, это – реальные дела, которые мы делаем, и их должно быть как можно больше», – сказал Ружицкий.

Он отметил высокие показатели реализации партийных проектов, сделав акцент на том, что работу в этом направлении необходимо проводить еще эффективнее.

Он также дал свою оценку новому проекту «Добрая комната». Ружицкий подчеркнул, что проект обязательно найдет положительный отклик у детей и их родителей.

«Благодаря неравнодушию партийцев на наших глазах создаются благоприятные условия для маленьких пациентов. Значимым событием уходящего года станет официальное открытие детского уголка в поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы в поселении Малаховка», – завершил Ружицкий.