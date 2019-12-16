РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Полицейские Подольска познакомили юных журналистов с работой лаборатории по проведению экспертизы наркотических средств, показали, как составляют фотороботы и сделали желающим дактилоскопические карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Подольск совместно с председателем совета ветеранов при УМВД Маргаритой Виноградовой провели познавательную акцию «Знакомство с профессией» для старшеклассников, входящих в состав молодежной ассоциации новых журналистов (МАНЖ). Школьники посетили экспертно-криминалистический центр управления, лабораторию по проведению экспертизы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, посмотрели, как происходит составление фотороботов», – говорится в сообщении.

Желающие прошли процедуру дактилоскопии, которая входит в перечень государственных услуг, предоставляемых Управлением. Гости получили на память свои дактилоскопические карты.

Виноградова провела небольшую экскурсию по УМВД, показала стенды, где размещены фотографии руководителей, возглавлявших Управление в разные годы, рассказала о необходимости знакомства юного поколения с историей полиции, а также о важности воспитания в них тех ценностей, которыми руководствуются сотрудники органов внутренних дел в своей работе.

В завершение мероприятия юные журналисты поблагодарили полицейских за познавательную экскурсию, некоторые изъявили желание по окончании среднего учебного заведения прийти на службу в полицию. Цель мероприятия – знакомство ребят с деятельностью полиции, расширение кругозора в области закона и правопорядка.