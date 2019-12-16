РИАМО - 16 дек. Площадки для сбора новогодних елок откроют во всех муниципальных образованиях Подмосковья, заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Во всех муниципальных образованиях будут площадки для новогодних елок. Где-то будет одна площадка, где-то несколько, в зависимости от размеров муниципальных образований», - сказал Хромушин на пресс-конференции «Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области».

Он отметил, что из собранных деревьев будут делать щепу, из щепы планируют делать либо почвогрунт, либо инертный материал.