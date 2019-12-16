РИАМО - 16 дек. Полигон «Непейно» планируют закрыть 25 декабря в Дмитровском городском округе, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Полигон «Непейно» в Дмитровском городком округе, 25 декабря мы его закроем», - сказал Хромушин.

Он также отметил, что 5 января планируется запустить комплекс по переработке отходов в Сахарове, чтобы к концу января вывести на проектную мощность.

Ранее в Подмосковье закрыли полигоны ТБО «Егорьевский» и ТБО «Воловичи». В итоге к концу 2019 года количество закрытых в регионе полигонов ТБО составит 27 из 39 полигонов ТБО. Оставшиеся 12 полигонов закроют к 2030 году, два из них в 2020 году намерены превратить в современные комплексы по переработке отходов.