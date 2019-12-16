РИАМО - 16 дек. Тарифы со скидкой могут ввести в Подмосковье для мотивирования ИЖС и СНТ на раздельный сбор мусора, заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Штрафов не будет точно (за отказ от раздельного сбора мусора - ред.), по крайней мере, в ближайшее время. Будет скидка тем, кто организует раздельный сбор отходов. Это касается только ИЖС, СНТ, параметры мы еще обсуждаем», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в случае, если в бачках неразделенный мусор, региональный оператор будет выставлять счет по высокому тарифу, если разделен, то по низкому тарифу.

«Мы очень взвешенно подошли к тарифам, когда добавили их в прошлом году. У нас было 8 рублей. <...> Тарифы мы повышать не планируем. <...> Мы обратились в правительство РФ, чтобы не перекладывать нагрузку на жителей», - заключил Хромушин.