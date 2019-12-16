РИАМО - 16 дек. Специалисты сайта Работа.ru определили самые популярные профессии следующего года, но исследование не затронуло данные регионов России, поэтому в Госдуме его посчитали неверным, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если всерьез расценивать исследование, то у нас, кроме продажи и сферы обслуживания, ничего в России не задействовано», - сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Согласно исследованию, самыми востребованными среди россиян профессиями станут повара, рабочие, официанты, продавцы и курьеры. Также среди нужных профессий будут работники в сферах онлайн-маркетинга, производства, HR и IT.

Специалисты считают, что новые технологии скоро сделают так, что универсальные рабочие будут не нужны. В ближайшие 10 лет их место займут технологичные машины и роботы. По их мнению, эти изменения неизбежны.

Однако Бессараб думает иначе. Она акцентирует внимание на том, что эксперты Работа.ru не учили регионы России, а исследовали только крупные города, поэтому их выводы сделаны неверно.

«С полной уверенностью можно сказать, что в регионах требуются врачи, педагоги, а также рабочий персонал», - добавила Бессараб.

Она утверждает, что если обратить внимание на жизнь регионов, то картина в корне поменяется.

Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков говорит, что не согласен с утверждением о том, что будущее за узкоспециализированными работниками. По его словам, обучение специалиста должно начинаться с базы, а потом углубляться в определенную специальность.