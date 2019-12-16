РИАМО - 16 дек. Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров украсили 26-метровой новогодней открыткой, которая появилась на медиафасаде здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В преддверии Нового года на медиафасаде демонстрационного павильона Московских центральных диаметров разместили гигантскую интерактивную новогоднюю открытку длиной 26 метров и высотой 5 метров. Она оформлена в общей новогодней стилистике городского транспорта», - говорится в сообщении.

На открытке на синем фоне изображены разные виды общественного транспорта, а также ярко-красные цифры «2020».

Павильон МЦД у Киевского вокзала работает с 09:00 до 21:00. Он располагается на площади у Киевского вокзала в Москве. Вход свободный. Записаться на ежедневные бесплатные экскурсии можно на странице МЦД на сайте Московского метро.