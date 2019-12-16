РИАМО - 16 дек. В Московской школе управления «Сколково» 14 декабря состоялся семейный фестиваль выпускников бизнес-школы и ярмарка продукции гастрономических брендов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
«Гости фестиваля могли продегустировать и приобрести фермерские деликатесы волоколамского агропарка «Агилада» и экологически чистые продукты небольшой коломенской фермы «ЭкоДеревушка», - говорится в сообщении.
Среди продукции особенно выделили сыры и виноградные улитки. Посетители попробовали знаменитую русскую пастилу от музея истории со вкусом «Коломенская пастила» и другую продукцию участников ярмарки.
Мероприятие прошло при поддержке комитета по туризму Московской области.
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