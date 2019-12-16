РИАМО - 16 дек. Комплекс по переработке отходов «Храброво» планируют открыть в первом полугодии 2020 года недалеко от Рузы, также на территории Подмосковья строят КПО «Север» и КПО «Дон», заявил генеральный директор ООО УК «Региональный оператор» Святослав Полянский.

«Мы строим четыре КПО, в этом году ввели первый объект - недалеко от Коломны. Это современные линии. Это объект только для ТКО. <...> Мы планируем ввести в ближайшие месяцы КПО «Север» в Сергиево-Посадском кластере, КПО «Дон» в Каширском кластере, в первом полугодии 2020 года КПО «Храброво» на территории Рузского регионального кластера», - сказал Полянский на пресс-конференции «Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области».

Он отметил, что благодаря КПО удается снизить уровень захоронения до 50%. Раньше он был около 95%. Для дальнейшего сокращения объема захоронения необходимы заводы по термической переработке.

«Такие заводы будут открываться с конца 2021 года», - заключил Полянский.

В Подмосковье планируется до 2027 года практически полностью завершить захоронение мусора благодаря строительству заводов по термической переработке.