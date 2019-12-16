РИАМО - 16 дек. Создание новых рабочих мест в обновленном пространстве бывшей хлопкопрядильной фабрики в подмосковном Реутове находится на особом контроле партийного проекта единороссов «Локомотивы роста», сообщил в понедельник глава городского округа Станислав Каторов.

В рамках ревитализации бывшего промышленного объекта на обновленной территории планируется разместить предприятия быстрого питания, выставочные и арт-пространства, зоны для отдыха, а также места для работы и творчества.

«В рамках партийного проекта «Локомотивы роста» продолжаем разрабатывать концепцию развития территории бывшей хлопкопрядильной мануфактуры. Обновленное пространство должно не только вписаться в городской ландшафт, но и стать удобным и комфортным для всех жителей города. Именно поэтому будущую концепцию обсудили со специально приехавшим в наш город именитым архитектором из Франции Жаном-Мишелем Вильмоттом, для того чтобы понимать, как такой объект гармонично интегрировать в городскую среду. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор, та задача, которую ставят перед нами жители города», - отметил Каторов.

Он добавил, что в рамках нового проекта также запланировано развитие легких индустрий, «чтобы можно было, и где поесть, зайти в шоурум, посмотреть на производство, купить необходимые вещи».

«Мы видим это неким современным центром жизни города. На сегодняшний день, мы уже договорились на повторную встречу, чтобы вместе с командой архитекторов Жана-Мишеля посмотреть внимательнее на все помещения. Для нас проект принципиально важен, потому что находится объект в центре, фактически связывает все части города воедино. Данный проект покажет нам, как можно реабилитировать такие фабричные пространства», – отметил Каторов.

Он добавил, что концепция развития предусматривает рациональное использование имеющихся пространств и создание максимально возможного количества рабочих мест для Реутова.