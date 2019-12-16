РИАМО - 16 дек. Кузьминский районный суд столицы приговорил к десяти годам колонии строгого режима бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Куксину Максиму назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком 10 лет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суд также лишил Куксина чина государственного советника РФ 3-го класса.

Куксина осудили за взятку в 12 миллионов рублей. Его арестовали в июле 2018 года.