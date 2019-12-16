РИАМО - 16 дек. В понедельник единороссы в Реутове проверили места продажи пиротехники на предмет соответствия изделий стандартам безопасности, они не выявили никаких нарушений, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«В общественную приемную местного отделения партии поступило несколько обращений от жителей Реутова, обеспокоенных открытием продаж пиротехники в связи с приближением Нового года. Они обратились с просьбой проверить торговые точки на наличие сертификатов качества и сертификатов безопасность продаваемых товаров. В рамках партпроекта «Крепкая семья» мы намерены обезопасить наших детей от возможных угроз», – сказал глава Реутова Станислав Каторов.

В понедельник группа партпроекта вместе с руководителем «Молодой гвардии Единой России» Ильнуром Сафиным и членом фракции «Единая Россия» в городском совете депутатов Андреем Середой провела проверку трех торговых точек: у торгового центра «Шоколад», у торгового центра «Экватор» и на улице Котовского, 12.

«Проверка нарушений не выявила. Все торговые точки имеют сертификаты качества и сертификаты безопасности предлагаемого к продаже товара», – сказала муниципальный координатор партпроетка «Крепкая семья» Анастасия Николаенко.

Она добавила, что если в ближайшее время в городе появятся дополнительные торговые точки, группа проекта «Крепкая семья» проведет дополнительные рейды по выявлению нарушений правил торговли потенциально опасными изделиями.

Указом президента РФ 2018-2027 годы объявлены десятилетием детства. Сегодня решение вопроса по созданию условий безопасного детства становится основным вектором социального развития страны.