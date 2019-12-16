РИАМО - 16 дек. На востоке Подмосковья до конца декабря планируется открыть новый комплекс по переработке отходов, общий объем инвестиций составил около 4 миллиардов рублей, заявил председатель совета директоров ООО «МКМ-Логистика», член совета директоров группы компаний «Эколайн» Евгений Михайлов.
«Меньше чем через неделю мы запустим новый КПО «Восток» в округе Егорьевск. Это наиболее современных комплекс в РФ. <...> Общий объем инвестиций — порядка 4 миллиардов рублей», - сказал Михайлов на пресс-конференции «Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области».
Он отметил, что инвестиции в оборудование составили около 300 миллионов рублей. На комплексе будет создано около 600 работах мест.
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин уточнил, что КПО могут открыть уже 20 декабря
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