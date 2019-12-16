РИАМО - 16 дек. В Подмосковье с начала 2019 года рекультивировали 700 несанкционированных свалок, заявил председатель совета директоров ООО «МКМ-Логистика», член совета директоров группы компаний «Эколайн» Евгений Михайлов.

«Нам нужно полностью вывести мусор из серой зоны. За 2019 год мы рекультивировали порядка 730 несанкционированных свалок на территории нашего кластера. Мы надеемся, что будет снижение. Благодаря совместной работе с муниципальными властями. Это очень важно», - сказал Михайлов на пресс-конференции «Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области».

Он отметил, что при этом существует серьезная проблема с дебиторской задолженностью. Также многие имеют формальные договоры с недобросовестными компаниями.

«Нам пришлось закупить порядка 90 единиц техники. В 2020 году будет закуплено порядка 120. Каждый день на линию выходит около 200 единиц. За следующий год мы планируем серьезно обновить парк техники, я думаю, что жители это увидят. Есть ряд проблем, связанных с дебиторской задолженностью. Нам должны за оказанные услуги около 500 миллионов рублей за 2019 года. Примерная цифра. Это огромная цифра», - заключил Михайлов.