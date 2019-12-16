РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Десять пожилых жителей подмосковных Люберец завоевали награды на втором этапе Кубка федерации северной ходьбы города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

15 декабря на втором этапе Кубка федерации северной ходьбы города Москвы люберецкие спортсменки показали лучшие результаты в личном и командном зачетах. Они соревновались в возрастной категории 50+, 60+, 70+ на дистанции 3 километра. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов из Москвы и Московской области.

«В абсолютном первенстве весь пьедестал почета был за люберчанками: первое место – Ирина Арсентьева, второе место – Ирина Прокофьева, третье место – Зоя Ибатова. В категории 70+ первое место у Ольги Бойковой, второе место - у Лидии Карповой. Всего в копилке люберчан десять наград», – говорится в сообщении.

Нужно отметить, что занимаются спортсменки в рамках программы «Активное долголетие».

Все желающие могут присоединиться к занятиям. Они проходят на стадионе «Торпедо» по понедельникам, четвергам и пятницам с 10:00 до 11:30 на бесплатной основе.