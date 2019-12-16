РИАМО - 16 дек. Мосгорсуд признал законным арест 30-летнего Сергея Суровцева, который обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти в ходе массовых беспорядков 27 июля в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Без изменения оставили (меру пресечения - ред.) до 27 января 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Суровцева задержали 28 ноября. 29 ноября Басманным судом избрана мера пресечения в виде ареста.

В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным столичного главка МВД, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.