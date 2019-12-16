РИАМО - 16 дек. Подмосковье намерено практически полностью завершить захоронение мусора до 2027 года, заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Заводы по термической переработке отходов, их строительством в Подмосковье занимается «РТ-Инвест». Наша задача - в перспективе 5-7 лет нам нужно выйти на нулевое захоронение», - сказал Хромушин на пресс-конференции «Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области».

Как уточняется в материалах к мероприятию, за основу взята технология обращения с отходами японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Технология используется на нескольких сотнях подобных предприятий по всему миру. К 2023 году на таких заводах будут перерабатываться 2,8 миллиона тонн отходов. Это позволит производить 280 МВт энергии, а то, что останется после переработки, будет использовано в строительстве.

«Важный момент - комплексы переработки отходов. У нас 100% органики, попадающей на полигоны, извлекается. Она сгнивает до инертного грунта в закрытых помещениях. 20% идет во вторичную переработку», - отметил Хромушин.

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