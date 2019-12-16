РИАМО - 16 дек. В Москве начаты проверки информации из СМИ о работе незаконных хостелов на юго-западе и севере города, провести проверки поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Сегодня в эфире новостного выпуска одного из каналов сообщалось, что в многоквартирном доме на юго-западе Москвы функционирует хостел, на который жалуются жители. Постояльцы утверждают, что это жилье им снимает строительная компания. В комнатах проживают более пятнадцати человек», - рассказала Иванова.

По ее словам, в СМИ речь также заходит об общежитии для мигрантов, которое находится в подземном паркинге одного из жилых домов на севере Москвы. На заведение часто жаловались местные жители. Они якобы писали в управляющую компанию, но никаких мер принято не было.

В ходе проверки будут тщательно исследованы все упомянутые в сюжетах факты. Будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.