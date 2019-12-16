РИАМО - 16 дек. Четыре станции Некрасовской линии Московского метрополитена и пять станций Большой кольцевой линии метро планируют ввести в эксплуатацию в следующем году, сообщил в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В 2020 году планируем открыть девять станций – четыре станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», а также три станции юго-восточного участка БКЛ: «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», две станции западного участка БКЛ: «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что в этом году введено почти 18 километров линий метрополитена, восемь станций и одно электродепо.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.