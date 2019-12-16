РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Ученики школы №28 в микрорайоне Самолет Люберец передали около 80 килограммов пластиковых крышек региональному оператору «ЭкоЛайн-Воскресенск» в рамках проекта «Добрые крышечки», сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Учащиеся школы №28 передали порядка 80 килограммов отсортированных крышек региональному оператору «ЭкоЛайн Воскресенск». За свои добрые дела и активную эколого-ориентированную позицию от управления по охране окружающей среды ребята получили подарки», – говорится в сообщении.

От лица главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого передали благодарности директору школы Светлане Абузяровой и куратору проекта Анне Ложкиной.

«Добрые крышечки» – проект, направленный на сбор средств нуждающимся детям-инвалидам. Недавно в городском округе Люберцы по инициативе общественной организации «Народный экологический совет» установили два контейнера для их сбора.