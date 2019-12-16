РИАМО - 16 дек. По состоянию на 15:00 явка на электронном голосовании по Коммунарской линии метро в Троицке составила более 93%, при этом люди голосовали даже в ночное время суток, сообщил журналистам руководитель Штаба по наблюдению за электронным голосованием, председатель комиссии по технологиям «Умного города» Илья Массух.

Жители Троицка голосуют за место расположения конечной станции линии. На выбор: Калужское шоссе и Октябрьский проспект. Голосование должно завершиться в 20:00 в понедельник.

«На данный момент процедура голосования подходит к концу. Явка из зарегистрировавшихся составляет уже выше 93%, что говорит о большом интересе жителей», - сказал Массух.

Он добавил, что система голосования работала всю ночь. Некоторые люди отдали свои голоса в темное время суток.

«Все идет штатно, система работает. Она работала всю ночь. Есть люди, которые голосовали и в 2 часа ночи. Все идет в порядке и в штатном режиме», - добавил Массух.

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин заключил, что в городе голосование вызвало большой интерес.

«Всех беспокоит результат. По дискуссии, которая образовалась в городе, это видно. Люди на улице встречаются и обсуждают. Пока ни у кого нет однозначного представления о том, каким будет результат голосования», - заключил Набокин.

На новой Коммунарской линии подземки будет расположено 16 станций. Линия пройдет по территории районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково и Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и поселок Коммунарка.