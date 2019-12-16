РИАМО - 16 дек. В Московском регионе объявили предупреждение о погодной опасности из-за порывистого ветра до 17 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра действует в Москве и Московской области с 21:00 16 декабря до 09:00 17 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Костромской, Воронежской, Владимирской, Белгородской областях.