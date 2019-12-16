РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 дек. В подмосковных Люберцах до 22 декабря планируют провести совещание с участием «ПИК-Комфорт», так как жители жалуются на ее деятельность, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В понедельник он провел личный прием жителей. Жители домов на проспекте Гагарина пожаловались на работу управляющей компании «ПИК-Комфорт». По их словам, УК неправильно передает данные по оплате за жилищно-коммунальные услуги, а также не выполняют свои обязательства, например, по ремонту подъездов.

«Необходимо провести совещание с участием УК «ПИК-Комфорт» на этой неделе, до 22 декабря. Там нужно вынести предложения жителей», – сказал Ружицкий.

Также жители задали вопросы о реконструкции станции «Люберцы». По словам Ружицкого, нужен инвестор, пока конкретных решений нет.