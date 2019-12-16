РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Складской комплекс площадью 12,3 тысяч квадратных мест построят в Подольске на территории технопарка «Сынково», благодаря комплексу в округе появится 50 новых рабочих мест, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Получено разрешение на строительство здания складского комплекса №16 на территории технопарка «Сынково». Планируется дополнительно создать 50 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Общая площадь комплекса составит 12,3 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций планируется в объеме 300 миллионов рублей.