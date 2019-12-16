РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Жительница подмосковных Люберец пожаловалась главе горокруга Владимиру Ружицкому на несанкционированную торговлю в подземных переходах возле станции Люберцы-1, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. Жительница Люберец Наталья пожаловалась ему на несанкционированную торговлю в подземном переходе возле станции Люберцы-1. Ружицкий поручил решить данный вопрос своему заместителю Александру Семенову.

«Проведем совещание, с полицией отработаем. Через неделю нужно предоставить фотографии - показать, что сделано, что нет. Торговлю нужно прекращать»,- сказал Ружицкий.