РИАМО - 16 дек. Водитель автомобиля Volkswagen сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе в подмосковном Серпухове, ребенок был доставлен в больницу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 09:00 было сообщение из больницы о том, что на площади Ленина в районе дома №2 на пешеходном переходе водитель, управляя автомобилем Volkswagen, сбил несовершеннолетнего 2007 года рождения. Ребенок госпитализирован, водитель с места не скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.