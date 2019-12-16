РИАМО - 16 дек. Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума в Подмосковье на третий квартал 2019 года на уровне 12897 рублей на душу населения, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за третий квартал 2019 года на душу населения — 12897 рублей, для трудоспособного населения - 14300 рублей, пенсионеров - 9660 рублей, детей — 12540 рублей», - говорится в документе.

Прожиточный минимум во втором квартале 2019 года составлял 13115 рублей на душу населения.