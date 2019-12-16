РИАМО - 16 дек. Строительство второй очереди медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке планируют завершить в течение 2020-2021 годов, сообщил в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Буквально находимся на финальной стадии нашего большого объекта в Коммунарке – это 80 тысяч квадратных метров, первая очередь многофункционального медицинского центра, четыре корпуса. Передано уже в эксплуатацию, проверено более 7,5 тысяч единиц мобильного не монтированного оборудования. <…> Вторая очередь будет строиться в течение 2020-2021 года. Это еще четыре корпуса», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что с начала года в Москве введено два объекта здравоохранения – подстанция скорой медицинской помощи в Некрасовке и детско-взрослая поликлиника в районе Бутырский.

В раздаточном материале уточняется, что в следующем году планируется ввести в эксплуатацию еще 13 объектов здравоохранения, в том числе три подстанции скорой помощи, семь поликлиник и три больничных корпуса.

Кроме того, в 2020 году планируют приступить к строительству: 12 поликлиник, пяти скоропомощных стационарных комплексов для клинических больниц Москвы, комплекса лучевой терапии для больницы в Коммунарке, лечебно-диагностического корпуса имени А.С.Логинова, инфекционного корпуса на территории ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира» и инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории ГБУЗ «Инфекционной клинической больницы №1» ДЗМ.

Строительство Медицинского центра «Новомосковский» в поселке Коммунарка началось в ноябре 2016 года, его общая площадь составляет более 156 тысяч квадратных метров. В рамках первого этапа строительства велось возведение палатного корпуса на 606 коек, лечебно-диагностического корпуса, вспомогательного корпуса, патологоанатомического корпуса и инженерно-технических сооружений.

В рамках второго этапа планируется строительство амбулаторного корпуса, детского корпуса, родильного дома, инфекционного корпуса, подстанции скорой медицинской помощи и инженерно-технических сооружений.