РИАМО - 16 дек. Новый центр врачебной практики открыли в поселке Челюскинский Пушкинского городского округа, это уже второй медицинский центр на территории округа, открытый в этом месяце, сообщил журналистам в понедельник глава Пушкинского городского округа Михаил Перцев.

«Сегодня знаменательный день - мы открываем уже второй медицинский центр за месяц. Первый мы открыли неделю назад в Царево, сегодня мы открыли в Челюскинском. Это хорошее движение. Я думаю, что в ближайшие недели мы вплотную подберемся к решению проблемы строительства детской поликлиники, потому что это кричащий вопрос», - сказал Перцев.

Он отметил, что сегодня все населенные пункты удовлетворены подобными небольшими медицинскими центрами общей практики.

«Я знаю, что они есть и в Метрополии, и в Ельдигине. Где не будет хватать, будем совместно с министерством здравоохранения Московской области подробно прорабатывать и либо восстанавливать старые, разрушенные, либо строить новые», —заключил Перцев.

По его словам, в центре также может появиться аптечный пункт.

Новая поликлиника обслуживает взрослое и детское население поселка Челюскинский. Количество прикрепленного взрослого населения – 1530 человек, детского – 453 ребенка. Общая площадь объекта составила 260 квадратным метров, а жилая часть 60 квадратных метров. Здесь также предусмотрена огороженная территория с паркингом. Соблюдены принципы безбарьерной среды для маломобильной группы пациентов.