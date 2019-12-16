РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Сотрудники вневедомственной охраны подмосковных Люберец задержали мужчину в поселке Малаховка при попытке снять колеса с автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Группа задержания Люберецкого отдела вневедомственной охраны получила информацию о том, что в поселке Малаховка на Быковском шоссе неизвестный пытается скрутить колеса с автомобиля. Сообщение о краже поступило от бдительного прохожего. Мужчина случайно заметил подозрительного человека, который находился рядом с автомобилем с инструментами для снятия колес.

«Увидев сотрудников вневедомственной охраны, злоумышленник предпринял попытку к бегству, однако, скрыться далеко ему не удалось. Правонарушитель был задержан и передан в отдел полиции. Им оказался 49-летний гражданин страны ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.

Проводится проверка на предмет его причастности к другим подобным преступлениям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.