РИАМО – 16 дек. Роскачество проверило органический чай 24 производителей, это были не только товары из России, но еще из девяти стран: Италии, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Хорватии, Словении, Германии, Франции и Шри-Ланки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Исследуемые продукты делили на восемь категорий: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макароны, чай, мука, специи и молоко», - говорится в сообщении.

В итоге, в продукции двух брендов нашли следы пестицидов. Речь идет о чае Richman из Шри-Ланки, продававшегося под наименованием «чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой», и продукции «Мацеста», которая была заявлена как российский черный классический чай премиум-класса.

При этом в чае из Шри-Ланки нашли гексахлорбензол — вещество, которое запрещено во всем мире согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

«В Роскачестве напомнили, что с 1 января 2020 года в России вступает в силу закон об органической продукции, но, пока это не произошло, товары проверялись на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков», - добавляется в сообщении.