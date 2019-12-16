РИАМО - 16 дек. Более 92% зарегистрированных жителей Троицка проголосовали за место расположения конечной станции Коммунарской линии Московского метрополитена, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Голосование началось 15 декабря. Всего в электронном голосовании на сайте mos.ru зарегистрировались 4696 жителей Троицка.

«На 14:00 явка в Троицке э-избирателей превзошла явку э-избирателей на выборах в МГД - 92,53%», – написал Венедиктов в личном Telegram-канале.

Местные жители голосуют за место расположения конечной станции линии. На выбор: Калужское шоссе и Октябрьский проспект. Голосование должно завершиться в 20:00 в понедельник.

На новой Коммунарской линии подземки будет расположено 16 станций. Линия пройдет по территории районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково и Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и поселок Коммунарка.