РИАМО - 16 дек. В Подмосковье в детском технопарке «Кванториум» Технологического университета прошли соревнования по робототехнике КосмоRobots, в которых приняли участие более 120 школьников региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Мероприятие собрало более 120 учащихся из разных уголков Подмосковья в возрасте от 7 до 17 лет», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что роботы школьников проходили испытания по шести номинациям в рамках турнира. Перед участниками стояла задача подготовить роботов к прохождению каждого из испытаний.

«Им было необходимо внести изменения в конструкцию робота, чтобы он соответствовал требованиям соревнований, запрограммировать его для прохождения сложных трасс и провести испытания», - добавила Каклюгина.

Все ребята удачно прошли испытания и показали хорошие результаты. Турнир КосмоRobots был организован при поддержке лицея №5 городского округа Королев.

По словам Каклюгиной, робототехника - это одно из самых популярных направлений в кванториумах Подмосковья.