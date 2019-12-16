РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) подмосковных Люберец на минувшей неделе приняли более 10 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 10 503 обращения, из них 590 – на горячую линию администрации и 9 913 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 12 обращений по вопросам ЖКХ, 4 – по вопросам экологии, четыре касались уличного освещения. Также три обращения были связаны с содержанием дорог и тротуаров, 5 – с благоустройством территории.