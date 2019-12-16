РИАМО - 16 дек. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с гостиницей и автостоянкой «Спартак-Волейбол» на юго-западе Москвы планируют завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание возводится на Новоясеневском проспекте, владение 3 в районе Ясенево за счет средств инвестора.

«Общая площадь комплекса составит 36,2 тысячи квадратных метров. Двухэтажный спортивно-оздоровительный центр будет включать плавательные бассейны для взрослых и детей, спортзалы различного назначения, кафе, помещения администрации», – говорится в сообщении.

Гостиница высотой 14 этажей будет рассчитана на 370 номеров. В подземной части разместится паркинг на 93 места, при этом еще 127 парковочных мест создадут на открытой стоянке.

В настоящее время ведутся монолитные работы на уровне восьмого этажа. В ходе плановой проверки специалисты проверят качество выполненных монолитных конструкций. Строительство объекта планируется завершить в конце 2020 года.