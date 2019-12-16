РИАМО - 16 дек. В Москве задержали Александра Бояршинова, обвиняемого в убийстве двух человек, преступление было совершено им вместе с соучастником в 2013 году в Зейском районе Амурской области, сообщается на сайте СК России.

«Бояршинов в 2014 году скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Предварительное следствие по уголовному делу в 2014 и в 2017 годах приостанавливалось в связи с его розыском», - говорится в материале.

По просьбе матери одного из убитых, уголовное дело было передано в Главное следственное управление. В 2019 году к расследованию было привлечено также Главное управление уголовного розыска МВД России.

Совместно управления продолжали следствие и занимались поиском Бояршинова. В понедельник обвиняемый в двойном убийстве был задержан в Москве.

Вскоре следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Ранее, в 2015 году, Вадим Горбунов, который был соучастником Бояршинова, уже предстал перед судом.