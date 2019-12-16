РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 30 150 кубометров твердых коммунальных отходов и 1 295 кубометров сухого мусора. Также вывезли 25 кубометров мусора с несанкционированных свалок», – сказал Бражников.

Он также отметил, что на прошедшей неделе приняли 15 обращений жителей.

«Для бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов в городском округе Люберцы работают 79 человек и задействовано 48 единиц техники», – заключил Бражников.