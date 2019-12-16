РИАМО - 16 дек. Дети в своих письмах, которые присылают Деду Морозу в Великий Устюг, по большей части просят современные игрушки и гаджеты, также часто просят здоровья для себя и близких, сообщил журналистам Дед Мороз.

«Писем приходит много. На дворе XXI век. Просят и роликовые коньки и сотовые телефоны, гаджеты, планшеты. Но когда я говорю с ребятами и спрашиваю, что для них важнее - современные игрушки, либо здоровье близких, то выбирают здоровье близких», - сказал Дед Мороз.

Он добавил, что получает письма круглый год. В день в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге приходит от 300 до 10 тысяч писем.