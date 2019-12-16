РИАМО - 16 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность украшения населенных пунктов в канун праздников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

О благоустройстве муниципалитетов речь зашла на совещании с руководящим составом регионального правительства. Воробьев отметил, что в предновогодние дни необходимо везде создать праздничную атмосферу.

«Украшать наши города – это приоритетная задача. Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы всю работу в части благоустройства успешно проведем», - сказал Воробьев.

В Московской области разработан целый брендбук программы «Зима в Подмосковье», который содержит рекомендации для муниципалитетов при оформлении общественных пространств, объектов и проведении мероприятий. В соответствии с ним разработано световое оформление территорий, размещение украшений и новогодней иллюминации. Также в этом сезоне в Подмосковье установили около 2 тысяч новогодних елей, что на 15% больше, чем в прошлом году.

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