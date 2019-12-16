РИАМО - 16 дек. В следующем году в столице планируется строительство 62,5 километров дорог, в том числе 21 искусственного сооружения, а также 24 пешеходных переходов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«На 2020 год планируется завершить строительство 62,5 километров дорог, 21 искусственного сооружения, 24 пешеходных переходов», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что в следующем году планируется завершить строительство Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца, транспортной развязки на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД, автомобильной дороги от МКАД до поселка Коммунарка, а также путепровода через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

В 2019 году в Москве ввели в эксплуатацию около 79,5 километров дорог. До конца года это число вырастет до 82,4 километра.