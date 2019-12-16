РИАМО - 16 дек. В Московской области с начала этого года построили и ввели в эксплуатацию 34 газопровода в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Всего в текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию 51 новых газопроводов протяженностью более 200 километров. Благодаря этому почти 11 тысяч жителей Московской области получат возможность газифицировать свои дома», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Еще один газопровод, который расположен в деревне Волочаново городского округа Шаховская, ввели в эксплуатацию. Общая протяженность сети газопроводов здесь составила 13,6 километра, что дало возможность газифицировать 148 жилых домов и один многоквартирный дом.

Планируется, что самое большое количество газопроводов построят в Рузском, Богородском, Дмитровском округах, а также округе Истра.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» - самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. С 2013 года в рамках программы построили более 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировали около 400 населенных пунктов, более 200 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома.