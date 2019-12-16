РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Власти Подольска попросили горожан приобретать елки на специализированных базарах, штраф за незаконно срубленную елку составит от 3000 рублей для частных лиц, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске 20 декабря откроются елочные базары по 16 адресам, на них можно будет приобрести новогоднее дерево. Не все деревья могут быть добыты законным путем, то есть выращены в питомниках. Также некоторые граждане с целью экономии самостоятельно идут в лес, чтобы срубить ель, что является нарушением лесного законодательства. В предновогодний период ежегодно в подмосковных лесах проводится мероприятие «Ёлочка» по охране хвойных молодняков от незаконных рубок.

«Мособллес» предупреждает, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан чревата штрафом в размере от 3000 до 4000 рублей для частных лиц, от 20 до 40 тысяч для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч для юридических лиц», – говорится в сообщении.

Также нарушителю придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений. Чтобы избежать нарушения законодательства, нужно приобретать ель исключительно на специально организованных базарах. При покупке ели нужно обязательно просить выдать квитанцию или чек на приобретенное дерево.

Главной целью операции «Ёлочка» является предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда Московской области. Патрулирование осуществляется в местах возможных нарушений лесного законодательства по ранее разработанным маршрутам с сотрудниками полиции и представителями органов местного самоуправления. Особое внимание при патрулировании обращается на места, где расположены искусственные посадки хвойных деревьев.

Тем, кто стал свидетелем нарушения лесного законодательства, нужно сообщить об этом в Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» по телефону: 8(496)769-95-21 или в отдел полиции по телефону 112.