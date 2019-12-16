РИАМО - 16 дек. В столице в понедельник после капитального ремонта открыли Большой Москворецкий мост, работы были начаты в сентябре 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Специалистам предстояли сложнейшие работы, фактически нужно было частично разобрать мост и собрать его заново. И с этой задачей они справились на отлично, почти в два раза быстрее нормативных сроков. Следующий большой ремонт потребуется мосту не ранее, чем через 25 лет, а, возможно, и намного позже», – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Мост был построен в 1937 году, авторы проекта — архитекторы А. Щусев и П. Сардарян. В 2007 году мост признали объектом культурного наследия. Со смотровых площадок моста открываются отличные виды на многие достопримечательности города.

Длина моста — 553 метра, ширина — 40 метров. Высота над уровнем реки — 14 метров.

Капремонт моста не делали с момента его постройки. В сообщении отмечается, что острой необходимости в этом не было, но в середине 90-х состояние объекта начало ухудшаться. Основной причиной начавшегося процесса разрушения стало изменение уровня грунтовых вод и направления подземных потоков, повлиявшего на несущую способность подстилающих грунтов.

Ремонт делали в два этапа, половину моста оставляли открытой для прохода и проезда.

Рабочие усилили грунт под фундаментами основных опор, выполнили в том числе ремонт бетонных поверхностей моста, монтаж гранитной облицовки.

Всего в 2011-2019 годах ГБУ «Гормост» провел капитальный ремонт 303 и текущий ремонт 430 искусственных сооружений.