РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Нового подрядчика выбрали для завершения строительства детского сада на улице Колхозная в подмосковном Подольске, завершить работы планируют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Инвестор ООО «Диском» в связи с отсутствием финансовых возможностей не смог достроить детский сад на улице Колхозная в микрорайоне Красная горка и ввести его в эксплуатацию в установленный срок. В марте текущего года здание передали в муниципальную собственность, как объект незавершенного строительства для проведения работ за счет средств бюджета с последующей компенсацией застройщиком понесенных затрат.

«По итогам конкурса определен подрядчик на выполнение корректировки проекта объекта незавершенного строительства – детского сада на 340 мест на улице Колхозная в микрорайоне Красная горка Подольска. Контракт заключен с ООО «Регион-Инвест». Завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году», – говорится в сообщении.

По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, проектирование и строительство дошкольного учреждения будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Его профинансировали за счет средств бюджета.