РИАМО - 16 дек. Врачи Щелковского перинатального центра приняли роды у женщины, которая стала мамой в 11-й раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Роды прошли хорошо, без осложнений. Вес малышки составил 3,9 килограмма, рост - 52 сантиметра. И мама, и новорожденная чувствуют себя хорошо», - сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Малышке дали имя Лия. Родители девочки живут в Ивантеевке. Ребенок имеет пять сестер и пять братьев. Самому старшему - 19 лет. Все ребята родились в Подмосковье.

«До этого я рожала в других роддомах, в Щелкове я впервые. Мне все понравилось, я благодарна врачам и среднему медицинскому персоналу за чуткое и трепетное отношение ко мне и к ребенку», - уточнила пациентка.

В Подмосковье предоставляется комплексная услуга регистрации ребенка. Мать, не выходя из палаты, может оформить нужные документы на новорожденного - свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, прикрепление малыша к поликлинике и детскому саду, материнский капитал.

Также каждая мать, которая зарегистрировала своего ребенка в отделении ЗАГС в роддоме, с 1 сентября может получить на выбор подарочный набор от губернатора «Я родился в Подмосковье!» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.